John Elkann ricorda Gianluigi Gabetti

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - "C'è una frase che ti piaceva per spronarci: 'le barche nei porti sono al sicuro, ma non è per quello che sono fatte'. Penso proprio che queste ultime settimane ti sarebbero piaciute". Con un evidente riferimento alla vicenda Renault, John Elkann, presidente di Fca, si è rivolto così in una intenzione a Gianluigi Gabetti, storico manager Fiat e consigliere dell'Avvocato Agnelli, durante la messa di trigesima, celebrata stamani a Torino nel santuario della Consolata.

Con Elkann, il fratello Lapo e la sorella Ginevra, Andrea Agnelli e la mamma Allegra, Evelina Christillin con il marito Gabriele Galateri di Genola, presidente di Generali, il banchiere Gerardo Bragiotti, la famiglia Recchi.