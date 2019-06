Droga: prefetto Torino, complimenti a Cc

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - "Stiamo lavorando sulle zone critiche per restituire tranquillità ai cittadini che vi abitano". Così il prefetto di Torino, Claudio Palomba, commenta l'operazione con cui oggi i carabinieri del comandante provinciale guidato dal colonnello Francesco Rizzo hanno smantellato il gruppo che gestiva il traffico di droga in piazza Santa Giulia.

"Un'operazione, di cui mi complimento, che si inserisce nel programma pattuito per colpire lo spaccio nelle zone critiche.

Penso a piazza Santa Giulia e ai quartieri San Salvario, Aurora, Barriera di Milano - dichiara il prefetto all'ANSA - Le forze dell'ordine stanno lavorando quotidianamente e continuano a lavorare per contrastare lo spaccio, il degrado e tutte le forme di criminalità, in attesa di arrivare alla sottoscrizione di un patto di sicurezza allargato è integrato - il cui processo è già avviato - per la città di Torino".