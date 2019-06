Droga: pm, combattiamo microcriminalità

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - "La Procura si congratula con l'Arma per la brillante operazione condotta in sinergia con il gruppo Criminalità organizzata-sicurezza urbana coordinato da Patrizia Caputo". Così Paolo Borgna, procuratore reggente a Torino, commenta l'operazione con cui i militari del comando provinciale dell'Arma hanno smantellato il gruppo che gestiva il traffico di droga in piazza Santa Giulia.

"L'operazione - aggiunge il magistrato - conferma la particolare attenzione alla repressione della microcriminalità di strada da parte della Procura dove, non a caso, sin dal 1998 fu costituito il gruppo di lavoro sicurezza urbana. Procederemo su questa linea".