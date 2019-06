Contest social offre posto a cena gala

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Un contest social per vincere una cena di gala al Castello Reale di Govone (Cuneo). A mettere in palio un posto per la serata speciale con i vini del Roero, sabato 15 giugno, sono gli organizzatori della 1a edizione di 'VITIS-I Grandi Bianchi del Roero', promossa dall'Enoteca Regionale del Roero. Nella serata Arneis e Favorita accompagneranno piatti, piemontesi e non solo, per esaltarne la versatilità dell'abbinamento. Ogni vino, selezionato da una giuria di enologi e rappresentanti di Ais, Onav e Fisar, sarà raccontato. Ma le bottiglie avranno l'etichetta mascherata e solo alla fine della cena verranno svelati i nomi dei vini e dei produttori.

Per vincere un posto a tavola grazie al contest social, che si chiude il 14 giugno alle 18, si deve pubblicare sulle pagine Fb o Instagram dell'Enoteca Regionale del Roero 2.0 o su Twitter #vitis una foto che abbia come protagonista Arneis Docg o Spumante di Arneis o Favorita. L'autore della foto con più like vincerà l'invito alla cena.