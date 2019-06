Allarme BankiItalia, Piemonte è bloccato

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Il Piemonte è bloccato Dopo una forte crescita nel 2017 e nella prima parte del 2018, con i primi segnali di rallentamento nella seconda metà dell'anno, l'economia piemontese si ferma: i dati più preoccupanti per il 2019 sono quelli relativi all'export e agli investimenti. E' lo scenario delineato da Banca d'Italia, nella sua consueta indagine sull'economia del Piemonte.

Rallenta anche, secondo i primi dati, l'occupazione, dopo la crescita del 2018 dovuta soprattutto alla stabilizzazione dell'elevato numero di contratti a tempo determinato.

Il 2018 si era chiuso - ha spiegato Roberto Cullino di Banca d'Italia - con una crescita del Pil dell'1%, in linea con il dato nazionale, un moderato recupero di occupazione, redditi e consumi, investimenti ancora intensi. Il credito alle famiglie e alle imprese è cresciuto ancora, ma l'offerta continua a essere selettiva e il ricorso ai canali di finanziamento non bancari è ancora basso. In aumento i mutui per l'acquisto di case, spinti dai bassi tassi.