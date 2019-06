Torino Pride, la Città aderisce

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - La Città di Torino aderisce al Torino Pride in programma il 15 giugno. Lo comunica una nota di Palazzo Civico.

"È un grande orgoglio - dichiara l'assessore ai diritti, Marco Giusta - vedere il Pride attraversare le strade della nostra città. Quest'anno ricorrono i 50 anni della rivolta di Stonewall, momento in cui la lotta individuale diventa lotta collettiva, istanza di visibilità e riconoscimento. Quest'anno la riflessione si sposta sulle barriere, sui confini, sui limiti. Frontiera può essere quella tracciata su una mappa, un mare, un pregiudizio, una norma, un ruolo imposto. Superando i limiti il viaggio diventa uno spostamento di corpi negli spazi, nelle culture e nelle possibilità, corpi che transitando pongono interrogativi, sollevano questioni, rivelano spesso contraddizioni". "Per questo - sottolinea l'assessore - credo sia sempre attuale il Pride con i suoi 50 anni di storia".