Torino, campagna 'conoscere l'alcol'

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Arriva a Torino, il 14/15/16 giugno, dopo le tappe di Milano e Napoli, la settima edizione di 'Conoscere l'alcol', campagna sociale di sensibilizzazione sul consumo consapevole e responsabile di bevande alcoliche sostenuta dal Ministero della Salute per promuovere stili di vita salutari. Il progetto è promosso da Diageo e Pernod Ricard in collaborazione con Auchan, Simply e Ceetrus Italy. Molte le iniziative sparse sul territorio cittadino, tra le quali le attività diurne di sabato e domenica prossime al Centro Commerciale Auchan Torino di corso Romania e attività serali di venerdì, sabato e domenica in diversi locali, pub e bar.

L'obiettivo è promuovere un modo di bere consapevole, conviviale, senza provocare danni a se stessi e al gruppo.

Tra giugno e settembre 2019 'Conoscere l'alcol' coinvolgerà oltre 300 punti vendita di Auchan e Simply sul territorio nazionale, in 13 Regioni.