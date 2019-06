Storia Torino e cinema, caccia al tesoro

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Una caccia al tesoro benefica, accessibile a tutti e green alla scoperta della storia di Torino e del cinema, tema al quale la città dedicherà il 2020. Si chiama 'Storyno... si gira!' ed è l'evento organizzato per domenica 16 giugno da ConVoglio, la onlus che dal 2014 sostiene il lavoro e gli eventi delle associazioni di volontariato.

La caccia al tesoro - spiegano gli organizzatori - "propone percorsi privi di barriere architettoniche per una diffusione e accessibilità della cultura a 360 gradi e i fondi raccolti saranno destinati all'acquisto dei banchi per la scuola di Changombe, in Tanzania, la cui costruzione sta per essere portata a termine dall'associazione Amici di Lumuma".

Un evento che ha anche un occhio rivolto alle tematiche ambientali dal momento che sarà plastic free. I partecipanti saranno infatti invitati a portare con loro una borraccia da riempire ai boccioni Smat prima della partenza e nei numerosi 'toret' lungo il percorso.