Sequestrati beni a presunto boss cosca

(ANSA) - CATANZARO, 12 GIU - Beni per circa 500 mila euro sono stati sequestrati da personale della Dia di Catanzaro ai danni di Angelo Greco, di 54 anni, attualmente detenuto nel carcere Le Vallette di Torino. Il provvedimento è stato emesso su richiesta del procuratore distrettuale Nicola Gratteri sulla base delle indagini condotte dalla Dia di Torino. Greco, arrestato nell'operazione "San Michele", è stato condannato in via definitiva a 7 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa. In particolare l'uomo, secondo l'accusa, sarebbe legato al locale di 'ndrangheta di Cutro operativo da anni a Torino e nella provincia ed avrebbe diretto l'emanazione torinese del Locale di San Mauro Marchesato. Il provvedimento di sequestro ha riguardato quote della società di costruzioni di proprietà del figlio di Greco, quattro immobili, sei beni mobili e due rapporti finanziari.