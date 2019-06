Scongiurato sciopero a Regio Torino

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Sono andati regolarmente in scena stasera al Teatro Regio di Torino, nonostante il paventato sciopero, poi annullato ieri nel corso di alcune assemblee, la prima assoluta dello spettacolo di danza ispirato a Pirandello 'La Giara', musica di Alfredo Casella e regia di Roberto Zappalà, e l'atto unico di 'Cavalleria rusticana', di Mascagni, regia di Gabriele Lavia.

Ma in teatro si respira da mesi un'atmosfera molto tesa dopo le dimissioni, il 31 maggio, del precedente consiglio di indirizzo, l'insediamento del nuovo (nel quale manca ancora il rappresentante della Regione, appena insediata), le velenose polemiche, condite anche da lettere anonime, intorno alla figura del sovrintendete William Graziosi, decaduto insieme al consiglio e prorogato dalla sindaca Chiara Appendino fino a luglio. Una situazione che ha anche portato a ritardare la presentazione della stagione al prossimo lunedì 17 giugno, e anche l'incontro tra Appendino e i sindacati, ora in programma il 21 giugno.