Litiga con vicino e scopre droga in casa

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 12 GIU - Litiga con un vicino e all'arrivo dei carabinieri scopre che, a sua insaputa, il figlio nasconde della droga in casa. E' successo nei dintorni di Paesana (Cuneo). L'uomo aveva avuto un acceso diverbio, scandito da insulti e minacce, con il proprietario di un terreno confinante. I carabinieri hanno deciso di ispezionare la casa alla ricerca di armi detenute illegalmente. Nella camera da letto del figlio sono stati recuperati 60 grammi tra hashish e marijuana insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha ammesso le proprie responsabilità sottolineando comunque che il genitore era all'oscuro di tutto. Di armi, invece, non ne sono state trovate.