Dagli Usa a Torino l'Alleluia Orchestra

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Arriva per la prima volta in Italia, prima a Torino domani 13 giugno alla Gospel House della Continassa, davanti allo Juventus Stadium, e poi a Varese e a Bologna, in date ancora da precisare, la The Alleluia Orchestra, complesso sinfonico americano di 28 elementi, specializzato in gospel e canti di tradizione cristiana.

L'organizzazione, curata da New Vision Torino, Gospel Live e Radio Torino Biblica, prevede l'ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sul podio dell'orchestra c'è il maestro Bruce Pearson, ideatore del metodo di apprendimento per musica bandistica più seguito al mondo e tra i più noti direttori d'orchestra degli Stati Uniti. Da due anni ha riunito un gruppo di professionisti americani, la maggior provenienti dal Minnesota e dall'Arizona, che con la loro arte vogliono ricordare e omaggiare la figura di Gesù Cristo. Il concerto viene trasmesso Rtb e sulle altre radio del circuito Fare e in diretta streaming sul sito di Radio Torino Biblica e della altre radio italiane collegate.