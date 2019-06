Montiglio,nuova campana per 21/o fusione

(ANSA) - ASTI, 11 GIU - Una campana artistica per festeggiare il 21/o anniversario della fusione di Montiglio Monferrato con Colcavagno e Scandeluzza. Si chiama 'Campana dei Tre Comuni', ha un diametro di 53 centimetri, pesa 115 kg e suona nota Fa. E' il dono del giornalista e imprenditore torinese Maurizio Scandurra al Comune di Montiglio.

La campana sarà posta su di una grande incastellatura di ferro artigianale finemente decorata all'interno dell'aiuola comunale fatta riallestire e per l'occasione intitolata alla memoria di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, il Santo Sociale torinese della Divina Provvidenza. A inaugurare il sacro bronzo sarà il sindaco Dimitri Tasso con Alessandro Meluzzi.

La campana commemorativa, al momento la prima e più grande del Piemonte, sarà inoltre benedetta durante la celebrazione eucaristica delle ore 16.00 presieduta dal sacerdote cottolenghino torinese Don Adriano Gennari, famoso per le preghiere di intercessione in favore di malati, poveri e sofferenti.