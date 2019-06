La Vie en Rose,letture e musica a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - A luglio l'estate, a Torino, si chiama 'La Vie en Rose', rassegna della Fondazione per la Cultura che ha come interpreti otto artiste ospiti, per quattro serate, al Conservatorio Giuseppe Verdi.

"E' un'occasione per trascorrere serate d'eccezione con Laura Morante ed Eugenia Costantini, Erika Grimaldi e Martina Belli, Ginevra Di Marco & Cristina Donà, Ada Montellanico e Maria Pia De Vito, che celebreranno star mondiali del passato. Donne d'eccezione - spiega l'assessora comunale alla Cultura, Francesca Leon - le cui emozionanti esibizioni animeranno il palcoscenico del Conservatorio".

In programma un reading e tre concerti il 3, 9, 15 e 23 luglio. Un viaggio che dalla letteratura tocca l'opera, il rock e il jazz. "Siamo partite con l'idea di fare qualche concerto, la scorsa estate ne abbiamo fatti due - sottolineano le artiste -. Furono magici, più belli di quanto immaginavamo. Da lì la spinta ad andare oltre". Biglietti acquistabili da martedì 11 giugno all'Urban Lab di piazza Palazzo di Città.