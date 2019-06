Export Piemonte, crollano vendite auto

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Nei primi tre mesi del 2019 le esportazioni di auto dal Piemonte hanno subito un vero crollo.

La flessione è del 42%. Emerge dall'indagine di Unioncamere. Il valore delle esportazioni piemontesi di merci è stato pari a 11,5 miliardi di euro, in calo del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. "I dati sono preoccupanti. Il calo dell'export è in controtendenza al dato nazionale del +2%, a quello del Veneto (+1,4%) e dell'Emilia Romagna (+5%)", sottolinea il presidente di Unioncamere Piemonte, Vincenzo Ilotte.

I più importanti mercati dell'area Ue28 per le merci piemontesi si confermano quello tedesco e quello francese, con quote rispettivamente pari a 14,3% e 14,2%. Le esportazioni verso i Paesi extra-Ue 28 hanno registrato una flessione del 9,5% a causa del calo delle vendite in Svizzera (-8,5%), Cina (-25,1%), Turchia (-49,8%) e Messico (-15,3%). Sono in calo tutti i settori, unica eccezione le industrie alimentari e delle bevande, che hanno incrementato le vendite oltre confine del 17,8%.