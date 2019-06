Epicura, aumento capitale da 1 mln

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Epicura, start up di I3P e primo poliambulatorio digitale in Italia, chiude con successo il secondo aumento di capitale, raccogliendo 1 milione di euro.

L'operazione, guidata da Club degli Investitori, LVenture Group, Club Acceleratori e Boost Heroes, si è conclusa su Mamacrowd, principale piattaforma italiana di equity crowdfunding e ha superato con largo anticipo l'obiettivo iniziale.

"Vogliamo semplificare la vita delle persone, offrendo loro la possibilità di prendersi cura della propria salute o dei propri cari nella comodità di casa", spiega Gianluca Manitto, ceo di EpiCura. "A meno di due anni dalla fondazione abbiamo erogato 10 mila interventi e collaboriamo con 700 professionisti, attivi 7 giorni su 7, nelle principali città italiane. Abbiamo un tempo di attesa medio inferiore a 24 ore e puntiamo a ridurlo ulteriormente". I due fondatori sono stati selezionati da Forbes Italia tra i 100 Under 30 italiani.