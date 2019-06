Crc per 1/a volta in esecutivo Acri

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Per la prima volta la Fondazione Crc entra a far parte del Comitato esecutivo dell'Acri, associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio. Il presidente Giandomenico Genta è stato infatti nominato nell'organismo in rappresentanza delle Fondazioni del Nord Ovest.

"Questa nomina è un importante riconoscimento alla nostra Fondazione e al lavoro svolto in questi anni, con grande attenzione alle esigenze della nostra comunità e con azioni e progetti innovativi", commenta Genta. "Tra questi, mi fa piacere ricordare in particolare il grande sforzo, realizzato grazie alla collaborazione anche dell'Acri e del Mef, che ci ha permesso di portare a termine la prima fusione tra Fondazioni di origine bancaria".