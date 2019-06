Produzione Piemonte cala in primi 3 mesi

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Il Piemonte non ha iniziato bene il 2019. È ancora in calo nei primi tre mesi dell'anno la produzione industriale (-0,4% rispetto allo stesso periodo del 2018). Peggiorano anche ordinativi, fatturato e grado di utilizzo degli impianti. Bene solo l'industria alimentare e il sud del Piemonte, soffrono il comparto auto e la filiera tessile. È il quadro che emerge dalla 190a indagine congiunturale sull'industria manifatturiera realizzata da Unioncamere in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Unicredit.

L'indagine ha coinvolto 1.732 imprese industriali piemontesi, con oltre 108.000 addetti e circa 62 miliardi di euro di fatturato.

"È un Piemonte in affanno, che segna un'ulteriore battuta d'arresto", commenta il presidente di Unioncamere, Vincenzo Ilotte, che chiede alla nuova giunta regionale di accelerare sui fondi europei. "Su circa 1 mld il Piemonte ha speso 200 milioni, vogliamo che questa percentuale salga all'80%".