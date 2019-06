Preparatori sportivi Nba, corso a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - A lezione da Brendon Rearick, Dan McKinley e Jenny Dziubla, il team di preparatori dei Boston Red Socks di baseball, dell'Nba di basket e della nazionale americana di hockey femminile. Lo staff della Mike Boyle Strength and Conditioning di Boston ha tenuto un corso a Torino, per preparatori atletici, trainer, coach che intendono innovare il modo di allenare i propri atleti. Gli allievi sono stati 60, tra i quali preparatori professionisti, alcuni di squadre blasonate o di atleti professionisti.

Mike Boyle è uno dei massimi esperti al mondo di Sport Performance Training e i suoi metodi sono stati adottati da squadre di calcio come la Roma e il Bayern Monaco.

Il corso, che si è svolto nel centro Lifechanger di corso Valdocco, si ripeterà dal 27 al 29 settembre. Nata a Firenze nel 2016 dall'idea di Andrea Chellini e Amir Lafdaigui, Lifechanger ha aperto a Torino il quarto centro dopo Firenze, Canelli, Napoli. Le prossime aperture entro il 2020 a Chiasso, Palermo, Udine, Ragusa e Ferrara.