Grillo,congratulazioni per by-pass nervi

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - "Sono orgogliosa del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che resta la più grande infrastruttura del nostro Paese, la più grande opera pubblica mai costruita". Lo afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo, in una lettera al direttore generale della Città della Salute di Torino, Silvio Falco, in cui si complimenta con l'equipe dell'ospedale Cto che, per la prima volta in Italia, ha eseguito un innovativo intervento chirurgico che ha permesso ad un paziente tetraplegico di recuperare la funzionalità delle mani.

"La preparazione dei nostri professionisti della salute - scrive il ministro Grillo - è a livelli d'eccellenza che ci vengono riconosciuti in ambito internazionale". L'intervento di Torino, secondo la Grillo, "deve rappresentare un'ulteriore occasione per riflettere sui valori del nostro servizio sanitario nazionale, per valorizzare tutte le sue eccellenze, quelle della ricerca e di tutta la filiera della salute".