Golf, Molinari torna 6/o nel ranking

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Sorprese, sorpassi e conferme nella nuova classifica mondiale del golf dove Rory McIlroy, con il trionfo nell'RBC Canadian Open, è volato al terzo posto relegando in quarta posizione l'americano Justin Thomas. Il nordirlandese, con il successo nell'Ontario, s'è portato alle spalle di Dustin Johnson (numero due) e Brooks Koepka che, nonostante un risultato deludente (50mo) a Hamilton, ha conservato la leadership.

Passo in avanti pure per Francesco Molinari. L'azzurro, senza nemmeno giocare, ha scavalcato Justin Thomas (ora settimo) in sesta posizione. Con Justin Rose (quarto) scivolato ai piedi del podio e Tiger Woods sempre quinto. Posizioni invariate, per il resto, nella Top 10. Mentre Matt Kuchar, al comando della FedEx Cup, ha sorpassato Jon Rahm (tredicesimo) guadagnando la dodicesima piazza. E adesso lo Us Open, terzo Major 2019 (in programma a Pebble Beach, California, dal 13 al 16 giugno), può nuovamente rimescolare le carte. Con la corsa al trono sempre più aperta e avvincente.