Autopsia, giovani Bahamas morti annegati

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Sono morti per annegamento Ramsey Alrae Keiron e John Blair Rashad Randy, i due amici delle Bahamas recuperati senza vita nel fiume Po a Torino nei giorni scorsi. È quanto emerge dall'autopsia effettuata oggi dal medico legale Paola Rapetti.

I due cadaveri hanno riportato un'emorragia della rocca petrosa, segno rado ma distintivo delle morti per annegamento.

Secondo l'esame autoptico, i due avevano mangiato da alcune ore.

La vescica di Ramsey era piena: un aspetto che fa pensare che avesse bevuto, ma, per sapere se i due avesse ingerito alcol o droghe, bisogna attendere l'esito degli esami tossicologici.

Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile, coordinati dai pm Enzo Bucarelli e Giulia Rizzo, che stanno cercando di ricostruire le giornate torinesi dei due uomini. Ramsey e John hanno dormito in un bed&breakfast in via La Loggia. I bagagli, al momento, non sono stati trovati.