Fermata Limousine, niente addio nubilato

(ANSA) - TORINO, 9 GIU - La Limousine Lincoln scelta per l'addio al nubilato non era in regola con le autorizzazioni e la polizia municipale l'ha sequestrata. Le sette ragazze a bordo, che sognavano un festa da ricordare negli anni, sono così rimaste a terra.

Inevitabile la delusione, e il disappunto, della futura sposa e delle sue amiche. Il veicolo scelto dalle sette donne per una notte di scorribande per le strade di Torino è stato fermato dagli agenti ieri sera in corso Moncalieri. Il lungo mezzo di colore bianco, vent'anni di vita, non aveva le autorizzazioni necessarie. E' così scattato il fermo amministrativo, che a secondo delle decisioni della Motorizzazione civile potrà andare da uno a sei mesi.