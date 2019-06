Spettacoli a Cimitero Monumentale Torino

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - A Torino come a Parigi e in altre città d'Europa: nel cimitero Monumentale proseguono nel weekend, concerti e spettacoli in occasione della settimana europea per la valorizzazione dei cimiteri storici.

Gli spettacoli, ad ingresso libero e offerti da Afc Servizi cimiteriali in collaborazione con l'Associazione Pentesilea e Municipale Teatro, si tengono al Campo della Gloria, dove sono sepolti più di 1.200 partigiani, e al Campo Evangelico Valdese dove sono sepolti personaggi che hanno fatto la storia dell'industria della cioccolata, come Cafarel e Talmone, della seta e della finanza.

Lo spettacolo inaugurale, 'Risonanze d'Anima', realizzato dal gruppo torinese Zyp, è composto di aforismi, citazioni, racconti e storie che giocano sul meccanismo della memoria, quello di domenica è una sorta di passeggiata alla scoperta del passato.