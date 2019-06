Ballottaggi: Piemonte torna al voto, sfida in 3 capoluoghi

(ANSA) - TORINO, 9 GIU - In Piemonte i ballottaggi coinvolgono tre capoluoghi di provincia - Vercelli, Biella e Verbania - e importanti Comuni dell'hinterland torinese come Rivoli, Beinasco, Settimo e, allargando il raggio, cittadine come Chieri, Piossasco e Giaveno.

A Vercelli la sindaca uscente Maura Forte (Pd) sfida il candidato del centrodestra Andrea Corsaro, che ha guidato la città per dieci anni, fino al 2014. Al primo turno la coalizione di Corsaro ha avuto il 41,9% contro il 24,6% di Forte, che si è alleata con +Europa e con Vercelli democratica per recuperare consensi al secondo turno. Corsaro non ha fatto apparentamenti, ma è probabile che converga su di lui il 15% andato al primo turno a un altro esponente del centrodestra, Roberto Scheda.

A Biella la sfida è fra Claudio Corradino (Lega, 39,95%) e Donato Gentile (ex Fi, 27,5%). Nessuno dei due ha fatto apparentamenti. Ago della bilancia saranno i circa 5mila elettori che hanno votato il sindaco uscente del centrosinistra Marco Cavicchioli, che ha raccolto il 21,48%.

A Verbania l'uscente Silvia Marchionini (Pd, 36%) affronta al secondo turno Giandomenico Albertella (centrodestra, 45%). Qui conteranno meno i voti andati al primo turno al candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Campana, che ha avuto solo il 4,96%.

Nel torinese, storica ex roccaforte rossa, i sindaci uscenti del centrosinistra sono al ballottaggio con gli sfidanti del centrodestra: Elena Piastra contro Antonio Mencobello a Settimo, Emanuele Bugnone contro Andrea Tragaioli a Rivoli, Antonella Gualchi contro Daniel Cannati a Beinasco, Pasquale Giuliano contro Claudio Gamba a Piossasco, Alessandro Sicchiero contro Caludio Campagnolo a Chieri, Carlo Giacone contro Stefano Tizzani a Giaveno. (ANSA).