Ts, da 25 anni teatro stabile privato

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Torino Spettacoli (Ts) festeggia i suoi 25 anni di riconoscimento di 'teatro stabile privato' per la sua attività di produzione, ospitalità, ricerca e formazione con una stagione ricchissima, che propone teatro per tutti i gusti, a 360 gradi. Una stagione pop, ma che guarda anche al grande repertorio classico, considerato imprescindibile già dal suo fondatore Giuseppe Erba, 60 anni fa, alla prosa contemporanea, alla danza, al musical, si pensi ai must Grease e Hair, al teatro comico, all'operetta, al teatro piemontese.

Centinaia di spettacoli nei tre teatri, Gioiello, Alfieri e Erba, divisi in vari cartelloni e disponibili con abbonamenti trasversali che consentono al pubblico di costruirsi il più personale dei percorsi. Tra gli artisti più attesi Flavio Bucci in 'E pensare che ero partito così bene', Giuseppe Battiston in 'Winston vs Chircilli', Maria Grazia Cucinotta, Pino Quartullo, Vittoria Belvedere, Miriam Mesturino, Pietro Montandon, Margherita Fumero, oltre alla Compagnia Torino Spettacoli.