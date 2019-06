Rebecca Deumetrer alla Scuola di Comics

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Con la mostra 'Un Viaggio nel Sogno', la Scuola Internazionale di Comics presenta, per la prima volta a Torino, una personale dell'illustratrice francese Rebecca Dautremer. Si tratta di trenta opere dell'artista tra tavole originali e bozzetti preparatori, disposte lungo un percorso che si snoda attraverso i locali della nuova succursale dell'Accademia, inaugurata a settembre 2018. I visitatori hanno la possibilità di ripercorrere le tappe della lunga carriera dell'autrice definita, da pubblico e critica, una tra le più importanti e raffinate illustratrici contemporanee per l'infanzia e non solo.

Rebecca Dautremer, presente all'inaugurazione, espone regolarmente in Francia e negli Stati Uniti e vanta collaborazioni in ambito pubblicitario con marchi come di Kenzo e Cartier.

La mostra sarà aperta fino al 13 giugno.