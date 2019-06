Lunedì insediamento governatore Cirio

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Lunedì prossimo Alberto Cirio si insedierà come nuovo presidente della Regione Piemonte. Lo comunica l'ufficio stampa regionale, sottolineando che il passaggio delle consegne fra il vincitore delle elezioni del 26 maggio e il governatore uscente Sergio Chiamparino è stato fissato alle 10.

All'ingresso nel palazzo della Regione, in piazza Castello 165 a Torino, Cirio sarà accolto da Chiamparino, che lo accompagnerà negli uffici. Cirio e Chiamparino si sono sentiti telefonicamente oggi per concordare le modalità dell'insediamento.