Giuria XFactor per 5 giorni a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Per 5 giorni, il 16, 17, 18 e poi 21 e 22 giugno, i quattro componenti della nuova giuria del talent di Sky, X Factor, Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta, si ritrovano al Pala Alpitour di Torino per il secondo step della selezione degli artisti che parteciperanno alla prossima edizione. Terminata la prima selezione, che a Roma e a Milano ha chiamato a raccolta circa 40.000 persone, prende ora infatti il via la seconda parte della ricerca di nuovi talenti.

Con i quattro giudici, che per la prima volta siedono al tavolo al Pala Alpitour, c'è anche Alessandro Cattelan, conduttore dello show (su Sky Uno a partire da settembre) per il nono anno consecutivo.

Molti i giovani provenienti da tutta Italia che si sono presentati nelle prime due tappe, con un'età media al di sotto dei 23 anni, ma ci sono anche over 70. Il più vecchio concorrente aveva 74 anni. Anche quest'anno alle audizioni può partecipare il pubblico dopo la registrazione sul sito.