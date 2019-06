Catturato detenuto evaso da Fossano

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - E' stato catturato dal Nucleo Investigativo Centrale (Nic) della polizia penitenziaria, Matteo Corbani, di 37 anni, in carcere con fine pena 12 giugno 2021 per truffa e altri reati. Il detenuto era ammesso al lavoro all'esterno in una cooperativa agricola della zona, ma il 2 giugno non aveva fatto rientro al carcere di Fossano (Cuneo).

Il nucleo regionale di Milano e il nucleo di Torino hanno scovato oggi il nascondiglio scelto dall'uomo. La cattura, minuziosamente pianificata dagli investigatori del Nic è stata rapida ed è avvenuta con servizi di appostamento. L'evaso è stato arrestato e condotto nuovamente in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il carcere di Fossano è lo stesso in cui Giuseppe Mastini, conosciuto con il soprannome di "Johnny lo zingaro", anche lui ammesso al lavoro esterno, il 30 giugno del 2017 non fece rientro e poi fu catturato un mese dopo dal Nic e dal servizio centrale operativo della polizia in provincia di Siena.