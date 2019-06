Auto, Cinquino nelle Montagne Olimpiche

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Operazione nostalgia il 16 giugno ad Oulx: decine di Fiat 500 prodotte tra il 1957 e il 1975 partecipano al 6/o Raduno 'Il Cinquino nelle Montagne Olimpiche', organizzato dal Coordinamento Valle di Susa del Fiat 500 Club Italia di Garlenda (Savona), il più grande club dedicato all'utilitaria che 60 anni fa motorizzò il Bel Paese.

Gli equipaggi si ritroveranno tra le 8.30 e le 10.45 in piazza Garambois, a Oulx, per poi partire alle 11 per il giro turistico 'Oulx e le sue frazioni', che toccha Gad, Savoulx, Beaulard e Signols. Tra le soste previste anche una al lago Orfù, conosciuto anche come lago di Gad, e con le acque colore smeraldo.

Il raduno è patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino e rientra nel programma dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario della fondazione del Fiat 500 Club Italia e il trentesimo della rivista sociale bimestrale "4PiccoleRuote".