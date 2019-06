Scontro su tangenziale Torino, due morti

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Due giovani sono morti e uno è rimasto ferito in un incidente che si è verificato ieri sera sulla tangenziale sud di Torino. All'altezza dello svincolo Sito Interporto, una Stilo ha tamponato una Panda. A bordo della prima auto viaggiavano tre ragazzi rom. Stiv Ahmetovic, 23 anni, e Nico Halilovic, 25 anni, sono morti sul colpo. Un loro amico, 31 anni, è stato trasportato dal 118 al Cto di Torino. Ha avuto un arresto cardiaco, da cui si è ripreso, e rischia di perdere la gamba destra. La prognosi è riservata.

Alla guida della Panda c'era un 21enne italiano, trasportato per accertamenti al San Luigi di Orbassano.

L'auto con i tre giovani procedeva a forte velocità quando hanno tamponato la Panda. Nell'urto la Stilo si è ribaltata. La polizia stradale, che ha chiuso per due ore la carreggiata dove è avvenuto l'incidente per consentire le operazioni di soccorso, ha dovuto chiudere anche le corsie in direzione sud, dove si è radunato un centinaio di rom. Ci sono stati attimi di tensione.