Pizzeria Berberè apre 11/ locale

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Ha aperto oggi in pieno centro a Torino l'undicesima pizzeria Berberè in Italia. E' il secondo locale a Torino, il tredicesimo in Europa dei fratelli Matteo e Salvatore Aloe, proprietari anche a Londra di due locali con il nome di Radio Alice. La nuova pizzeria, in piazzetta Madonna degli Angeli, ha 50 coperti e un dehors estivo nella piazzetta in zona pedonale.

Gli altri locali sono a Bologna, dove è stato aperto il primo, nel 2010, Milano, Firenze, Roma e Verona. Il menu cambia a ogni stagione, con 16 proposte che spaziano dalle classiche alle più ricercate, con prezzi da 5,90 a 13 euro. Vengono utilizzate farine semintegrali biologiche. "Berberè - hanno spiegato i fratelli Aloe - non è un francising ma applica ai suoi locali la gestione diretta, in mood di salvaguardare l'artigianalità e la qualità del prodotto".