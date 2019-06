Palio Asti, Bircolotti resta mossiere

(ANSA) - ASTI, 6 GIU - Renato Bircolotti è stato confermato anche per quest'anno mossiere del Palio di Asti 2019. Lo rendono noto il sindaco, Maurizio Rasero, e il consigliere delegato al Palio, Mario Vespa.

"Dopo una serie di consultazioni con gli addetti ai lavori - spiegano - sulla base delle disponibilità pervenute a ricoprire la carica, e dei contatti avuti in questi mesi con i professionisti del settore, la scelta è nuovamente ricaduta su Bircolotti che a partire dal 2001 ha ricoperto numerose volte tale ruolo". Bircolotti è già stato mossiere per tredici edizioni, fino al 2015, e dallo scorso anno è tornato in 'torretta' a dare le 'mosse' al canapo per tutte le batterie di cavalli e fantini che si contendono il drappo il prossimo 1/o settembre.