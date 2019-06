Juve: Matuidi, bene qui ma non si sa mai

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - "Sto molto bene alla Juve, ma nel calcio non si può mai dire cosa succederà". Blaise Matuidi esprime la sua volontà di continuare in bianconero, non chiudendo però la porta ad eventuali sorprese: "La mia famiglia è felice a Torino e lo sono anche io - ha raccontato il centrocampista alla vigilia della partita tra Francia e Turchia -. Per il rinnovo del contratto ho lasciato tutto in mano al mio agente (Mino Raiola, ndr), ha sempre fatto tutto nel migliore dei modi, non sono preoccupato". Matuidi ha ancora un anno di contratto con la Juventus.