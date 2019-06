Fca-Renault, ritirata proposta fusione

(ANSA) - PARIGI, 6 GIU - Saltano le nozze tra Fiat Chrysler e gruppo Renault. Il marchio presieduto da John Elkann ha deciso "di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault". La decisione è stata presa dopo il nuovo rinvio chiesto dal board della casa francese dopo il pressing del governo di Parigi. Immediato il contraccolpo a Wall Street dove il titolo Fca ha perso il 3,71% nelle contrattazioni after hours.

A Piazza Affari apertura pesante per Fca: il titolo perde il 2,83% a 11,35 euro, mentre Exor lascia sul campo l'1,9% a 56,7 euro. Sprofonda in apertura di Borsa Renault a Parigi: il titolo cede il 7,63% a 51,91 euro dopo il ritiro della proposta di nozze da parte di Fca nella notte.