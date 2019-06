Cip-Inail, inaugurato nuovo sportello

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Servirà l'area metropolitana e la provincia di Torino offrendo consulenza qualificata in ambito sportivo alle persone con disabilità da lavoro lo Sportello informativo Cip-Inail inaugurato oggi a Torino. Attivo ogni giovedì mattina presso i locali di corso Galileo Ferraris, segue l'apertura degli sportelli di Biella, Cuneo e Asti.

Da anni l'Inail e il Cip lavorano insieme con il comune obiettivo di sostenere e diffondere la pratica sportiva tra le persone con disabilità da lavoro, per favorire il reinserimento sociale e il superamento delle difficoltà conseguenti a un infortunio. Questa sinergia, consolidata dalla sottoscrizione di convenzioni quadro nazionali è stata recentemente recepita e sancita dalla legge, che ha reso ancora più strutturata la collaborazione tra i due enti.

Allo sportello, come operatore Cip, ci sarà Pietro Mazzei, atleta e tecnico di tennis in carrozzina con una visione globale delle opportunità offerte dal mondo paralimpico per avere provato un gran numero di discipline.