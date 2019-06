Venti scatti di Stefania Ricci ad Alba

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - Venti fotografie dell'artista eporediese Stefania Ricci saranno esposte dall'8 al 22 giugno nella Galleria Davide Coffa di Alba. Sono opere ispirate al rapporto tra fotografia, memoria e natura, in prevalenza immagini di fiori e farfalle. Le foto hanno dimensioni diverse - quelle dei fiori hanno un formato 2 metri x 1,5 - e sono ritoccate a mano.

La mostra Memoir Stellare, curata da Edmondo Bertaina e organizzata nell'ambito del progetto Archiviare il Presente che per la prima volta arriva quest'anno ad Alba.

Stefania Ricci, diplomata con lode nel 1999 all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, ha già partecipato a diverse collettive a Torino, Genova, Milano, New York e in Germania. Con il ciclo degli Insiemi naturali è finalista al Premio Cairo Arte 2005, mentre con il ciclo Collezione di farfalle nascono ricerche sugli insetti, sui vasi cinesi, sui diorami, sui tappeti orientali, sugli ex voto, sui teatrini fino al recente Mappe stellari presentato al Mia Fair 2016.