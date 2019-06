Turin Coffee, protagonista il caffè

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - Si alza il sipario, l'8 e il 9 giugno, in piazza Carlo Alberto, sulla seconda edizione del Turin Coffee, il Salone del Caffè, nato su iniziativa di tre eccellenze cittadine, Lavazza, Caffè Vergnano e Costadoro con l'assessore al Commercio Alberto Sacco e la To-be Events.

La manifestazione coinvolge le piccole torrefazioni locali (Antica Torrefazione, Caffè Boutic, Caffè Malabar, Caffè Perrero, Dicaf Ghigo, Hobby Caffè, Il Caffè, Mokabar, Torrefazione Mike) e Sca Italy, acronimo di Specialty Coffee Association, autorità di riferimento per l'eccellenza del caffè a livello internazionale.

I numeri dello scorso anno parlano chiaro: 40.000 sono stati i passaggi, 200 i kg di caffè consumati, per un totale di 28.000 caffè serviti, con 150 litri di latte e 1.000 kg di ghiaccio consumati. La formula non cambia: tutte le degustazioni saranno completamente gratuite, comprese quelle firmate da pastry chef, chef stellati, maestri gelatieri. E tutte le donazioni saranno devolute all'Associazione CasaOz.