Cadavere nel Po amico 29enne Bahamas

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - Si infittisce il giallo del ritrovamento nel Po, ieri a Torino, di Ramsey Alrae Keiron, 29enne delle Bahamas con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall'Austria. L'amico 28enne, anche lui delle Bahamas, di cui da giorni non si avevano notizie e per il quale era stata presentata denuncia di scomparsa, è stato trovato morto questa mattina. La polizia, che ha recuperato il cadavere nel fiume Po all'altezza di piazza Chiaves, indaga per stabilire come siano morti e in quali circostanze.