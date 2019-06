Antico Del Cambio esempio impact economy

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - Il ristorante Del Cambio, antichissimo locale di Torino, non è solo un'eccellenza della ristorazione, con un fatturato annuo, compresi il Bar Cavour e il locale creato nella ex Farmacia, di 5-6 milioni l'anno, e 120 dipendenti, ma anche un esempio di 'impact investing'. Cioè un progetto, quello avviato 5 anni fa dall'imprenditore Michele Denegri, quando Del Cambio rischiava di chiudere, "moltiplicatore di valore condiviso in grado di esercitare una leva trasformativa nella società". Un esempio di investimento che genera redditività unita a valore sociale.

Lo certifica il centro di ricerca Tiresia della School of Management del Politecnico di Milano. I risultati - illustrati dal professor Mario Calderini - dicono che l'82% degli intervistati attribuisce al rilancio del ristorante dove cenava Cavour "un valore per la comunità"; altrettanti gli riconoscono un "ruolo nel turismo enogastronomico". Il 94% dei dipendenti lo ritiene un "luogo di crescita professionale"; l'84% dei clienti é "emotivamente legato".