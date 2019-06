Umultirank promuove Politecnico Torino

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - La classifica U-Multirank dell'Unione Europea promuove il Politecnico di Torino, che su 36 parametri analizzati ha ottenuto in 24 un punteggio tra "very good" e "good". Il risultato è così superiore alla media mondiale nel 70% dei parametri valutati.

"L'analisi è molto interessante - osserva il rettore Guido Saracco - perché si tratta di una valutazione a tutto tondo e su un numero significativo di università e istituti di ricerca. Il Politecnico è stato valutato bene, in particolare in due nostri ambiti chiave: ricerca e trasferimento tecnologico, a testimonianza dei risultati ottenuti in questi anni".

U-Multirank non è una classifica ma una valutazione articolata per offrire alle singole università una chiave di lettura dei propri punti di forza e delle criticità. Finanziata dall'Ue, e giunta alla 6/a edizione, coinvolge più di 1.700 istituti di 99 Paesi, comprese le più importanti università americane come Mit, Harvard e Berkeley.