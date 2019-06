Torino Pride lancia 'documento politico'

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Sarà il più 'politico' di sempre il Torino Pride del 15 giugno, presentato oggi nella sede della Regione Piemonte. I promotori, infatti, invitano gli amministratori pubblici di ogni colore a partecipare e a firmare un 'documento politico' di sostegno ai diritti "perché non si riporti l'orologio del tempo indietro' e alle istanze sociali del Pride tra cui l'antirazzismo, l'antifascismo,il contrasto a violenze di genere, il matrimonio egualitario, la tutela delle famiglie arcobaleno.

"E' un momento delicato - dice la coordinatrice Giziana Vetrano - in cui la società civile è più avanti della politica, Come spiegano le 100.000 persone l'anno scorso a Torino e le 500.000 a Roma". Gli assessori alle Pari Opportunità di Regione e Città, Monica Cerutti e Marco Giusta auspicano "che il prossimo governo regionale continui a sostenere le battaglie per i diritti, in una città, Torino, da sempre all'avanguardia".

Tra i sostenitori del Torino Pride anche il Politecnico e l'Università di Torino.