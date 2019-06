Torino, migliaia a festa fine Ramadan

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Migliaia di persone si sono riunite questa mattina sotto la tettoia di Parco Dora per celebrare la festa di Eid al-Fitr, o della rottura, che segna la fine del Ramadan. "Ringrazio la comunità islamica che il 2 giugno ha aperto le moschee e i cuori e ci ha dato un esempio di accoglienza e apertura", commenta l'assessore all'Integrazione della Città di Torino, Marco Giusta, ricordando l'iniziativa Moschee Aperte dell'altro giorno.

"Auspico che un giorno - aggiunge - tutto questo diventi quotidianità, che l'incontrare l'altro e conoscersi diventi normalità, perché tutti vogliamo vivere in pace con la nostra comunità e chi ci è vicino".

"Il mese di Ramadan si è concluso lasciando il segno nei cuori dei fedeli - dice l'Imam che ha celebrato la ricorrenza -.

Siate felici in questo giorno di festa - conclude -, continuate con le buone azioni, continuate sulla strada della preghiera e dell'aiuto reciproco verso tutte le persone senza eccezioni".