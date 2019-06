Time, stagione Filarmonica di Torino

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Ha come titolo 'Time' e si articola intorno al tema del 'tempo', la prossima stagione dell'Orchestra Filarmonica di Torino (Oft) che festeggia un crescendo di successo per la sua particolare formula mirata a coinvolgere il pubblico alle prove, e non solo alle prove generali dei concerti, e un bilancio positivo, di 600.000 euro di cui 'solo' il 28% derivato da enti pubblici, il 39% dagli sponsor e il 33% da entrate. "Ci avviciniamo agli standard anglosassoni - spiegano il presidente e il direttore Miche Mo e Giampaolo Pretto. La stagione conta 10 nuove produzioni da ottobre 2019 a giugno 2020, tra il Conservatorio e il Teatro Vittoria. "L'Oft stupisce sempre per la sua attitudine all'ascolto del pubblico", dice l'assessore alla Cultura della Città, Francesca Leon.

Inaugura il cartellone il 20 ottobre il direttore Pretto sul podio della Oft con brani di Mendelssohn e Brahms. La chiude il maestro concertatore Sergio Lamberto con musiche di Alvars, Sostakovic e del vincitore del Mario Merz Prize.