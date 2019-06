Juve: Paratici, valutiamo range tecnici

(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - "Abbiamo un range di allenatori che stiamo valutando, abbiamo le idee chiare. Non c'è un time limit per la scelta, ci vuole un po' di tempo e poi tutti sapranno chi sarà il nuovo tecnico della Juve". Così a Napoli il ds bianconero, Fabio Paratici, a margine di Football Leader, evento dell'Aic che lo vedrà stasera premiato come dirigente dell'anno.

Alle domande su Maurizio Sarri, ha risposto: "Lavoriamo con idee chiarissime. Sarri ha detto che ha nostalgia, come tutti gli italiani all'estero ed è una grande verità".