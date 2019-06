Francia,500 eventi per Leonardo da Vinci

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - C'è anche il genio di Leonardo da Vinci a unire l'Italia e la Francia. E nel 500/o anniversario della morte dello scienziato Atout France ha presentato a Torino il ricco programma, già avviato a inizio maggio, delle mostre e degli avvenimenti in territorio francese, concentrati nella Valle della Loira, da Amboise, dove Leonardo è sepolto, ai castelli di Chaumont-sur-Loire, Chambord e Chenonceau.

Cinquecento eventi, tra spettacoli, concerti, esposizioni e conferenze, dal titolo 'Viva Leonardo il visionario', per celebrare il suo genio e Rinascimento.

L'iniziativa di Atout France è stata ospitata nel negozio di De Wan, da 64 anni boutique di bigiotteria, pelletteria e accessori moda di classe. Per l'occasione De Wan, grazie alla collaborazione con i Musei Reali, ha riprodotto la 'Testa di fanciulla', il dipinto di Leonardo per l'angelo della Vergine delle Rocce, su una linea di foulard.

Il direttore di Atout France Frederic Meyer ha illustrato anche l'edizione 2019 della rivista France.fr.