Fondazione CRC compra vigna per Scuola

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - La Fondazione CRC è divenuta proprietaria della vigna 'Cascina Gustava', proprio sotto il Castello di Grinzane Cavour, sede dell'Enoteca Regionale Piemontese Cavour. Estesa su 4 ettari, è da sempre utilizzata dalla 'Scuola Enologica di Alba' per la formazione sul campo degli studenti.

"Con l'acquisto di questo terreno - spiega Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC - vogliamo confermare l'attenzione al territorio albese e, soprattutto, mettere in piedi con la Scuola Enologica una collaborazione stabile, che possa garantire l'utilizzo a finalità didattica e produttiva di questo terreno, così importante per un territorio fortemente vocato alla produzione vitivinicola".

"E' un importante investimento patrimoniale - prosegue Genta - e un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza alla comunità albese, a sostegno dello sviluppo economico e sociale di questa comunità".