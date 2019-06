Carabinieri, festa a Torino per 205 anni

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - L'Arma dei Carabinieri celebra domani i 205 anni di fondazione. La cerimonia, alle 10 a Torino nel cortile della caserma Cernaia di via Valfrè, nel giorno in cui nel 1920 fu concessa alla Bandiera dell'Arma la prima Medaglia d'Oro al Valor Militare per la partecipazione alla Prima Guerra mondiale.

La fondazione dell'Arma risale invece al 13 luglio 1814, quando il Re Vittorio Emanuele I, a Torino con le Regie Patenti, costituì i Carabinieri Reali, un corpo d'elite al servizio del Regno per la sicurezza e la difesa dello Stato in tempo di guerra e in tempo di pace. Una duplice funzione che i carabinieri conservano tuttora: la difesa dello Stato in qualità di Forza armata e la difesa dei cittadini come forza di polizia.

A presiedere la festa sarà il comandante della 'Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta', generale Mariano Mossa.

Durante la cerimonia verranno consegnate le ricompense ai militari che si sono distintiti nell'attività di servizio.