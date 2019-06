Beirut apre 5/o Todays festival Torino

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Il chamber-folk-pop dei Beirut di Zach Condon inaugura il 23 agosto allo sPazio211, il 5/o Todays Festival, il grande festival di musica contemporanea promosso dalla Città di Torino e divenuto negli anni un punto di riferimento della programmazione estiva italiana della musica più giovane. Anche perchè la maggior parte dei concerti sono date uniche in Italia o nel Nord del paese, come nel caso degli altri tre gruppi sullo stesso palco sempre il 23, gli Spiritualized, i Deerhunter, e Bob Mould (unica data italiana).

Lo stesso giorno all'ex Incet, altro luogo del festival, suonano Chanca Via Circuito, Dengue Dengue Dengue, Wolf Muller aka Bufiman, Interstellar Funk.

Il 24, sempre allo sPazio211, è la volta delle 4 uniche date italiane di Hozier, Low, One True Pairing e Adam Naas, all'ex Incet di The Cinematic Orchestra e Thea Art of What?! Art of Noise. Tra gli artisti del 25 agosto, Jarvis Cocker, Johnny Marr, Balthazar e Parcels allo sPazio211, Nils Frahm all'ex Incet e Sleaford Mods al Parco Peccei.